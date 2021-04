Eddig úgy álltunk a Biomutant hez, hogy egy remek akció-RPG van készülőben, ami történetesen hangulatilag sem lesz utolsó, viszont most egy totálisan új oldalát mutatta meg a szoftver, lévén a fejlesztők prezentálták az alkotás világát.

Minket első blikkre az Ori and the Will of the Wisps hangulatára emlékeztetett az alábbi kedvcsináló, ugyanis lélegzetállító képsorok párosulnak egy olyan hangulatú trailerhez, amit ritkán látni. Gyönyörű összhatást kelt ez a kombó, és Biomutant már rendelkezik végleges megjelenési dátummal, amely szerint május 25-én várhatjuk a premiert, előtte azonban mindenképp lesd meg ezt az előzetest:

