A lehető legrosszabb minősítést kapta az Epic Games ügyfélszolgálata

Hiába lett jóformán a Fortnite az Epic Games fejőstehene, a játék nem tesz túl sok jót a stúdió ügyfélszolgálatának reputációjával, lévén egy nonprofit fogyasztóvédelmi cég, a Better Business Bureau "F" minősítést adott a vállalat ezen részlegére.

Csak halkan jegyezzük meg, az F minősítés a legrosszabb, amit ki lehet osztani. Főként azzal indokolta a BBB az értékelést, hogy 279 panasz jött be hozzájuk, ami ez Epic Games-szel kapcsolatos,, arról meg már nem is beszélve, hogy többször próbálták felvenni velük a kapcsolatot, de az Epic Games nem reagált.A játékosok legfőképp azért tettek panaszt, mert feltörték a profiljukat, és az Epic Games-től kértek volna segítséget, de akad olyan is, aki szimplán ok nélkül lett kitiltva a játékból. Fontos megjegyezni, hogy a BBB nem egy hivatalos kormányszerv, így különösképpen nem tudnak velük mit csinálni. Összehasonlításképpen annyit mondunk, hogy még az Electronic Arts is A- értékelést kapott tőlük.