A legújabb Shenmue I & II trailerből megismerheted a játék történetét

Egy friss trailerrel hozakodott elő a Sega a Shenmue I & II kapcsán, aminek köszönhetően most felfrissíthetjük az emlékeinket a nagyszerű, és egyébként igencsak hányattatott sorsú sorozat kapcsán, mely sokkal több figyelmet érdemelt volna.

Az alábbi kedvcsináló egy videós sorozat első tagjaként a sztorit állítja a középpontba, méghozzá néhány felújított átvezető társaságában, melyek röviden és tömören választ adnak arra a kérdésre, hogyHa te is kíváncsi vagy a legendás széria feldolgozására, ki ne hagyd az alábbi kedvcsinálót, de azt is jól vésd az eszedbe, hogy a megjelenés sincs túl messze, a Shenmue I & II ugyanis augusztus 21-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.