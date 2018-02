A legújabb reklám szerint még mindig a PS4 a legjobb hely a játékra

A Sony újabb reklámfilmet készített annak érdekében, hogy ismét egy kis lökést adjon az egyébként is szárnyaló PS4-nek, ezáltal az alig 30 másodperces szösszenetből újra kiderül, hogy a konzol még mindig a legjobb hely a játékra.

Ezt pedig néhány olyan jelenettel igyekeznek prezentálni, melyek már megjelent, vagy éppen megjelenő videojátékokból származnak, ezáltal az aktualitásoknál maradva a Star Wars Battlefront 2, a Call of Duty WWII és a Far Cry 5 kaptak szerepet benne egy exkluzív cím kíséretében.Ez az exkluzív nem lett más, mint a nagyszerű God of War, mely jelenleg az egyetlen nagyobb specifikus cím, ami belátható időn belül megjelenhet, ezáltal nem véletlen, hogy a Sony az alábbi videóban is megmutatja nekünk, sőt mi több,, így már csak ezért is érdemes szakítani rá néhány pillanatot.

Nézd nagyban ezt a videót!