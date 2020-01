Ha úgy érzed, hogy egyszerű játékosként a világ másik feléről nem sokat tehetsz az Ausztráliában kialakult helyzet miatt, akkor nagyot tévedtél, lévén a Humble Bundle most bejelentette legújabb akciós csomagját, amivel a bozóttüzek oltását és károsultjait segíthetjük meg.

Az IDE kattintva elérhető aktuális Humbi Bundi csomag részeként egy teljes héten át 400 dollárnyi videojátékot szerezhetünk be magunknak, most néhány napon át mindössze 25 dollár ellenében, amivel mi is jól járunk, és még segítünk is másokon.A csomagban egyébiránt közel 30 videojáték kapott helyet, köztük olyan kiváló címekkel, mint a Hollow Knight, az Armello, az Euro Truck Simulator 2, a Machinarium vagy éppenséggel a The Garden Between, hogy csak néhányat emeljünk ki a sok közül.