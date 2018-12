Egy igazán érdekes God of War trailerrel örvendeztetett meg minket a Sony Santa Monica Studio, melynek középpontjába a játék egyik legszomorúbb dala került, annak is egy alternatív változata.

Merthogy a Memories of Mother című nyitódal - melyben Kratos a feleségétől, fia pedig az édesanyjától búcsúzik - egy alternatív változatban is elkészült, amitA felvételt egyébiránt Eivor előadásában hallhatjuk, azonban ebbe a változatba még nem nyúlt bele Peter Scaturro, a God of War vezető zenei producere, aki egészen más karaktert adott ennek szívbemarkoló tételnek.

