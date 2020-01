A legtöbb pénzt az exkluzív játékok hozták tavaly az Epic Games Store-nak

Ha már eddig is soknak érezted az Epic Games Store exkluzív játékokkal való hadjáratát, akkor van egy rossz hírünk, ugyanis továbbra sem terveznek ezzel leállni, sőt, sokkal inkább még inkább rákapcsolnak.

Az Epic Games vezérigazgatója, Tim Sweeney bejelentette, hogy 251 millió dollárt hoztak nekik a külsős fél által fejlesztett szoftverek, ami 60%-kal ver rá az eredeti prognózisaikra, viszont hozzátették azt is, hogy a platformon lévő új premierek 90%-ban exkluzívok. Steve Allison azt is elmondta , hogy. Maga a platform, mindent összevetve 680 millió dollárt hozott eddig.Ennek tükrében idén is számíthatunk rá, hogy ideiglenesen csak az ő platformjukon lesz elérhető egy-egy szoftver továbbra is, bár nagy vízválasztó lesz majd, amikor véget ér a tavaly bejelentett játékok ideiglenes exkluzivitása, és kiderül, hogy ez mennyire ront mondjuk a Steames bevételeken.