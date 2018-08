A Legöregebb Házat ismerheted meg a Control harmadik fejlesztői naplóján

Ismét aktivizálta magát a Remedy, ezáltal bemutatták a Quantum Break ösvényén járó Control című újdonságuk harmadik fejlesztői naplóját, melyben a játék egyik nagyon fontos helyszíne, az Oldest House kapta a főszerepet.

A szabad fordításban Legöregebb Háznak nevezhető építmény, akik ugyebár azért harcolnak majd - és oldalukon mi is -, hogy megállítsák a különféle természetfeletti képességekkel rendelkező embereket, mutánsokat és egyéb szörnyeket.A kérdéses főhadiszállást az alábbiakban több ízben is megcsodálhatjuk a gyakorlatban, de maguk a fejlesztők is beszélnek róla egy keveset, elvégre mégis egy fejlesztői naplóról van szó. A Control érkezését 2019-ben várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

