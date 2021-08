A Lego Star Wars: The Skywalker Saga is ott lesz a gamescom 2021-en

A Lego Star Wars: The Skywalker Sagát már régóta tologatja a Traveller's Tales, azonban ha minden jól megy, akkor a következő évben végre debütál a program - még akkor is, ha eredetileg még most tavasszal kellett volna megjelennie ennek a játéknak.

Most azonban kapunk némi friss információt az alkotás kapcsán, tekintve hogy jelezték, hogy ott lesz a cím a gamescom 2021 nyitóceremóniáján, amely augusztus 25-én esedékes. Azt pontosan nem tudni, hogy milyen formában fog feltűnni a játék, deUtóbbi azért különösen izgalmas, mert állítólag a mostani Lego-iteráció szakít a korábbi hagyományokkal, és például többek között az eddigi izometrikus nézetet TPS-re váltják.