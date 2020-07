A LEGO NES-nél betegebb, de mégis menőbb dolgot még talán soha nem láttunk korábban

Valami olyan dolog született a minap a LEGO és a Nintendo védő szárnyai alatt, amire lehetetlenség volt felkészülni, holott egy rendkívül kreatív megoldás lett arra nézve, hogy miként nosztalgiázhassanak egy kicsit a legendás NES rajongói.

A két gigavállalat kooperációjában ugyanis megszületett a LEGO NES, egy teljesen méretarányos, legósított NES konzol, mely akkor lenne igazán nagy dolog, ha még egy működőképes belső hardver is járna hozzá, de ilyesmiről szó sincs, az 1:1 arányos másolat viszont minden elemében olyan, mint az eredeti, még kazettát is tehetünk bele, csak éppenséggel lejátszani nem tudja.A csomag kapcsán a non plus ultra, hogy a konzol és a kontroller mellé még egy aprócska kis televízió is tartozik, amit úgy rakhatunk össze, hogy a képernyő belsejében egy kis pixel-Marióval rohangászhatunk, méghozzá egy kis hajtókar tekerésével.Persze mielőtt bárki szaladna a boltba, azért nem árt tudni, hogy a kérdéses szett, szóval az emberek többségének kétszer is meg kell gondolnia, hogy beruház-e rá vagy sem.

Nézd nagyban ezt a videót!