A legfrissebb pletykák szerint Dwayne Johnson egy Call of Duty filmben fog szerepelni

A múlt héten Dwayne "The Rock" Johnson felrobbantotta az internetet azzal, hogy egy népszerű videojáték franchise-t feldolgozó filmben fog szerepelni, bár a színész csak annyit árult el, hogy a hivatalos bejelentésre még idén sor kerül.

Igen ám, de a Giant Freakin Robot új értesülése szerint Johnson egy Call of Duty-filmben fog szerepelni. Ez az információ a jelek szerintA Giant Freakin Robot forrásai nem tudtak további részletekkel szolgálni a lehetséges Call of Duty-adaptációról, és azt sem tudni, hogy melyik érában játszódhat. No persze szódával fogyasztandó az információ, hiszen nincs még hivatalos megerősítés. Ti örülnétek egy Call of Duty-filmnek Dwayne Johnsonnal?