A legfrissebb pletykák szerint a Mortal Kombat fejlesztői Marveles verekedős játékot készítenek

Daniel Richtman leginkább a filmes és képregényes értesüléseiről híres, így abszolút nem kizárt, hogy az alábbi pletyka is helyes, lévén elmondása szerint a Mortal Kombat fejlesztőcsapata, a NetherRealm egy Marveles verekedős játékon dolgozik.

Állítólag csak next-gen konzolokra készül az alkotás, és ha abból indulunk ki, hogy pár évvel ezelőtt Ed Boon, a NetherRealm fejese egy interjúban arra a kérdésre, hogy készítenek-e Marveles játékot, azt felelte, hogy "nem szabadna erről beszélnie" (az alábbi videóban 16:15-kor), így eléggé valószínű, hogy nem is olyan téves ez a leak.Az Injustice-címekkel már amúgy is letették a névjegyüket a srácok a képregényes vonalon, és miután a legutóbbi Marvel vs. Capcom játék befuccsolt, így a jóval magabiztosabb kezű NetherRealm kezében akár ismételten formálódhat egy kiváló bunyós cucc.

