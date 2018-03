A legfrissebb God of War fejlesztői naplón maga Cory Barlog beszél a játékról

Egy újabb fejlesztői napló bukkant fel a minap a God of War-ról, melyben azon túl, hogy egy halom látványos pillanatot láthatunk Kratos kalandjairól, magát Coy Barlogot hallhatjuk beszélni a lassacskán elkészülő alkotás kapcsán.

A felvétel közel 8 percig tart, érdekessége pedig, hogy folyamatosan váltják benne egymást a kapcsolódó képsorok, így, miközben Cory egy átfogó mitológiai bemutatót is tart nekünk.A God of War ugyanis minden téren páratlan alapossággal épít az északi mitológiára, és a készítők nem vették félvállról a dolgot, de inkább nézzétek meg magatok az alábbi videót, hogy megbizonyosodjatok erről. A God of War április 20-án érkezik a PS4 exkluzivitásában.

Nézd nagyban ezt a videót!