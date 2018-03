Egy kis csúszással ugyan, de még tavasszal egy nagyszerű klasszikus szerepjátékot is bezsebelhetünk az Obsidian Entertainment jóvoltából, akik a közelgő premier alkalmából egy friss kedvcsinálóval leptek meg minket a Pillars of Eternity 2: Deadfire kapcsán.

Az igencsak tartalmas, közel két teljes percen át csodálható videó azzal a céllal született, hogy, melyek egy része az első epizódhoz mérten újdonságnak is tekinthetők.Ha te is imádod a régi iskola által ihletett RPG-ket, illetve szeretted az első részt, akkor a trailer mellett jegyezd meg, hogy a Pillars of Eternity 2: Deadfire érkezését május 8-án várhatjuk PC-re, Mac-re és Linux-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!