A legerősebb NVIDIA kártyákkal versenyez majd az AMD Vega széria

Az AMD kapcsán mostanság a Ryzen szériás processzorokról és a hozzájuk érkező rengeteg új alaplapról számoltunk be nektek leginkább, ám a napokban már inkább az érkezőben lévő grafikus kártyákról lehet hallani.

Tegnap számoltunk be arról, hogy hamarosan piacra kerülhet a Vega széria , mely a Ryzen-hez hasonlóan merőben új megoldásokat hoz magával. Azt mindenki érezte, hogy az RX 500-as széria nem tud versenyezni az NVIDIA legerősebb modelljeivel és a Fury család óta tulajdonképpen az AMD ebből a szegmensből is kiszorult.Ezt változtatnák meg a Vega kártyákkal, amit nemrég Don Woligrosky, a vállalat asztali gépekbe szánt processzoraiért felelős marketing vezetője erősített meg. Egy "kérdezz-felelek" fórumban készséggel válaszolt a Ryzen mellett az új kártyákat érintő kérdésekre is és amikor a teljesítmény került szóba két komoly NVIDIA kártyát említett meg.Woligrosky egyértelműen kijelentette, hogy a. Ez előrevetíti azt is, hogy jó esetben a legolcsóbb modell valahol 600 dollár környékén lehet, hiszen az 1080 Ti 650 dolláros ajánlott árral rendelkezik.