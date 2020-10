A legendás Silent Hill legszebb pillanatait idézi fel előttünk a The Medium legújabb kedvcsinálója

Friss előzetest adott ki a horrormester Bloober Team csapata a The Medium kapcsán, melynek részeként az új Dual Reality rendszer kapta a központi szerepet, mely gyakorlatilag a párhuzamos világok megjelenését jelenti majd az alkotásban.

Ez pedig kísértetiesen ismerős számunkra a legendás Silent Hill-sorozatból - több ponton is éles hasonlóságot véltünk felfedezni a két projekt között -, de ez nem probléma, éppen ellenkezőleg, még a szemünk is könnyes lett, amikor láttuk, hogyazért, hogy teljesíthessük a küldetéseket.Ha kíváncsi vagy a játékra és a kapcsolódó zseniális rendszerre, csak vess egy pillantást a The Medium alábbi kedvcsinálójára, ami mellett annyit kell megjegyezned róla, hogy december 10-én érkezik PC-re és Xbox Series X-re egyaránt.

