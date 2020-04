A legendás Chrono Trigger zeneszerzője írja a Sea of Stars muzsikáit

Jól tudják a Sabotage Studio falai között, hogy mivel lehet megnyerni egyetlen bejelentéssel tonnányi rajongót, lévén a Messenger fejlesztői világgá kürtölték, hogy Sea of Stars című új projektjükhöz egy igazi híresség írja majd a zenéket.

Úgy gondolták ugyanis, hogy ha már egyszer úgyis a klasszikus szerepjátékok műfajában szeretnének érvényesülni legújabb alkotásukkal, akkor megfizetnek hozzá egy igazán nagyágyú zeneszerzőt, ezáltal a Sea of Stars muzsikáit maga Yasunori Mitsuda,Ez különösen azért nagyszerű hír, mert a Sea of Stars kapcsán nem egyszer állapítottuk már meg mi is, hogy körökre osztott harcaival, felfedezhető világával, karaktereivel és egyéb sajátosságaival erőteljesen a Chrono Trigger sajátosságaira kíván hajazni.