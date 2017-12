A Lawbreakers sem marad karácsonyi event nélkül

Bár óriási bukás lett Cliff Bleszinski és a Boss Key Productions által megálmodott LawBreakers , a csapat azonban nem hagyja annyiban a dolgot, így egy karácsonyi eventet álmodtak meg a játékhoz Sleigh the Holiday név alatt.

A kérdéses esemény december 21-én, azaz holnap indul, és egészen január 4-ig tart, őszintén szólva pedig ezt is sikerült olyan kelletlenre venniük a készítőknek, hogy sokkal több játékost biztosan nem vonzanak be a szerverekre, hiszenAz ünnepi event kapcsán a legfontosabb extra ugyanis az lesz, hogy minden harc során dupla XP jár majd, miközben frissítik a boss ligákat is, és emellett járnak még értékes jutalmak a győzelemért, de ezen felül csak annyi extra lesz, hogy 50 százalékkal olcsóbban vásárolhatják meg maguknak az új rajongók a játékot.