A laptopokba szánt GTX 1000-es csúcskártyák átdolgozásán ügyködik az NVIDIA

A hordozható számítógépek piacán az elmúlt évek egyik legnagyobb trendje a külsőt és a belsőt is egyaránt érintette, hiszen a gyártók igyekeznek minél könnyebb és kompaktabb gépeket kínálni, de ezekből sem spórolhatják ki az erőt.

A grafikus kártyák kapcsán mostanság az Intel beépített megoldásai mellett leginkább az NVIDIA GTX 1000-es széria mobil változatai tűnnek fel az adatlapokon, melyek között bizony nagyon komoly erővel rendelkező modellek is akadnak.A GTX 1070 és GTX 1080 például rengeteg asztali megoldást is lekőröz, ugyanakkor néha komoly fejfájást okoz a tervezőknek a két kártya fogyasztása és hűtése. Ezt az NVIDIA hamarosan újabb változatokkal orvosolhatja, hiszen nemsokára piacra kerülhetnek azok a laptopok, melyekbe a kissé átdolgozott kártyák kaphatnak helyet.Ezekigyekeznek közel azonos teljesítményt nyújtani, hiszen a legnagyobb változás az órajeleket érinti. A tervek szerint 15-20 százalékkal alacsonyabb órajelek mellett sikerült a TDP értékeket nagyjából 25 százalékkal csökkentetni, vagyis a bivalyerős gépek tovább bírhatják és a hűtésük is optimálisabb lehet.