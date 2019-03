A külföldi sajtónál is kiválóan szerepelt a Devil May Cry 5

Várható volt, hogy Hideaki Itsuno és csapata szívét-lelkét beleteszi majd a Devil May Cry 5 -be, ez pedig kifizetődni látszik, merthogy nemcsak nálunk szerepelt kiválóan az alkotás, de a külföldi sajtó is keblére öleli a játékot.

Rengeteg magas értékeléssel büszkélkedhet az alkotás, úgy, bár azért most is van egy-két magazin, akik ennél picit alább lőtték be a végpontszámot. Íme, csemegézzetek:USgamer - 4.5/5Gamespot - 9IGN - 9.5GamesBeat - 70/100Press Start - 9COGconnected - 94/100Screen Rant - 4/5Guardian - 5/5Stevivor - 7Destructoid - 10Shacknews - 9Telegraph - 5/5Game Informer - 8.5GamesRadar+ - 4.5/5VideoGamer - 9PCGamesN - 8PC Gamer - 90/100CGMagazine - 6Hobby Consolas [spanyol] - 93/100Gameblog [francia] - 8Easy Allies - 9