A külföldi sajtó szerint zseniális lett a Sekiro: Shadows Die Twice

Már az előzetes anyagok alapján is sejteni lehetett, hogy a FromSoftware ismét nem lő mellé, és megint hozza a szokásos minőséget a Sekiro: Shadows Die Twice -szal, azonban talán ilyen erős pontszámokra még így sem számítottunk.

A játék közel minden elemét magasztalják a kritikusok,, így aki esetleg eddig valamilyen oknál fogva szkeptikus volt a kérdéses szoftverrel szemben, az most megnyugodhat. Íme a pontszámok:Game Informer - 9Gamespot - 9Press Start - 9COGconnected - 88/100Hardcore Gamer - 4/5Attack of the Fanboy - 4.5/5Telegraph - 5/5GamingTrend - 95/100Jeuxvideo [francia] - 17/20Gamestar [német] - 4/5