A külföldi kritikusok szerint sem sikerült túl rózsásan a Strange Brigade

Bár itt a Game Channel hasábjain már olvashattad játéktesztünket , időközben azonban a külföldi magazinok részéről is berobogtak a Rebellion új alkotásához, avagy név szerint a Strange Brigade -hoz kapcsolódó értékelések, melyek vegyes összképet mutatnak.

Adriano kollégám ugyanis nagyszerűen belőtte a külföldi tesztek átlagát a 73 százalékos értékelésével, hiszen a különleges multis lövölde kapott hideget és meleget egyaránt, így többnyire 60-80 százalék közötti pontok születtek, melyek ha nem is jelentenek túl rosszat, azért kifejezetten jónak sem neveznénk őket.Ha ennek ellenére is érdekel a Strange Brigade , akkor ne habozz sokáig, a Rebellion újdonsága ugyanis már PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is elérhető, például a Play 24/7 kínálatában GamesRadar+ - 3/5VideoGamer - 6Metro GameCentral - 6Press Start Australia - 7Push Square - 7Stevivor - 7.5The Games Machine (Italy) - 7.8God is a Geek - 8TheSixthAxis - 8Wccftech - 8