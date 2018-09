A külföldi kritikusok szerint is nagyszerű lett a Spider-Man

A mai napon világszerte elárasztották a netet a Spider-Man első játéktesztjei, így nálunk, a Game Channel hasábjain is elolvashattátok Adriano véleményét Pókember aktuális kalandjáról, aki igencsak megkedvelte a végeredményt.

Nem véletlenül, hiszen az Insomniac Games igencsak kitett magáért a játékkal, így az első pontszámok alapján, ami a korábbi videók és bemutatók alapján nem meglepő.Ha téged is meggyőztek a pontszámok, a Spider-Man várhatóan szeptember 7-én kerül majd hazánkban is a boltok polcaira, méghozzá kizárólag PS4-re.Gamespot - 9EGM - 9Videogamer - 8US Gamer - 4.5/5Destructoid - 9COGConnected - 10VentureBeat - 9.5Attack of the Fanboy - 9Game Informer - 9.5PlayStation Universe - 9.5God is a Geek - 9.5GamesRadar+ - 9PlayStation Lifestyle - 9Slant Magazine - 7Eurogamer Italy - 8The Telegraph - 8