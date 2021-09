A külföldi kritikusok is imádják a Death Stranding: Director's Cutot

A mai nappal lejárt az embargó a Death Stranding: Director's Cutról, avagy Hideo Kojima-san játékának kibővített változatáról, ennek örömére pedig befutottak a külföldi pontszámok is - a mi tesztünket ITT olvashatjátok.

Ahogyan az várható volt, Kojima rendezői változata bőségesen a magas ligában kapja az értékeléseket, ami jól mutatja azt, hogy ismételten egy különleges darabról van szó. Azonban garantálható az is - ahogyan arról a tesztünkben is szót ejtettünk -, hogy akinek nem tetszett az alapjáték, az ezt sem fogja különösebben kedvelni, úgyhogyTheGamer - 5/5Twinfinite - 4.5/5Wccftech - 8.6/10Screen Rant - 5/5God Is A Geek - 9.5/10AOTF - 4/5Push Square - 9/10Siliconera - 9/10Gamereactor - 8.7/10