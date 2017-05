A külföldi kritikusok előtt is jól vizsgázott a Rime

Várhatóan a mai napon jelenik meg a boltok polcain és a digitális disztribúciók kínálatában is a Tequila Works legújabb alkotásaként megismert Rime , amelyről kiderült, hogy a külföldi kritikusok előtt is meglepően jól vizsgázott.

A legendás Myst örökében járó játékról ugyanis befutottak az első pontszámok, és bár a szórás egészen nagynak tekinthető, ellenben a többséget azért lenyűgözték a misztikus szigeten átélhető kalandok.Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy, noha az eléggé aggasztó, hogy a Polygon és a Gamespot egyaránt csak 60 százalékkal jutalmazták. CGM Online - 9.5PSU - 9.5Hobby Consolas (Spanish) - 91/100God is a Geek - 9Area Jugones (Spanish) - 9wCCFtech - 9Xbox Achievements - 90/100DualShockers - 9Eurogamer Italy - 9Meristation - 8.83djuegos - 8.5Games Radar - 4.5/5IBTimes UK - 4.5/5Attack of the Fanboy - 4.5/5The Sixth Axis - 8Push Square - 8The Guardian - 4/5Digital Trends - 7USGamer - 3/5Polygon - 6.5Gamespot - 6PC Gamer - 62/100