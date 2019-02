A külföldi játéktesztek alapján is jól sikerült a Metro Exodus

Holnap végre minden rajongó a kezében tarthatja saját Metro Exodus példányát, hogy a Dmitry Glukhovsky által megálmodott világ újabb szegleteit is megismerhesse, a nagy várakozásban azonban előbb nézzük meg, hogy miként értékelték az alkotást a külföldi teszterek.

Bár a Game Channel hasábjain már magyar nyelvű véleményt is olvashatsz az alkotásról, játéktesztünkben ráadásul 80 százalékot ért el a Metro-sorozat aktuális tagja, de úgy tűnik, hogy a külföldi újságírók sem voltak nagyon más véleményen, hiszen az átlagolás alapján hasonló eredmények születtek odakint.Persze a Metro Exodus ismét megosztó lett egy kicsit a maga formájában, így a 95 százaléktól kezdve a 60 százalékig bezárólag mindent találhatunk az alábbi listán, ami azt jelenti, hogyAusGamers - 9.5GamessRadar - 4.5/5Screenrant - 4.5/5The Games Machine (Italian) - 9.2Hobby Consolas (Spanish) - 90/100Metro UK - 9TheSixthAxis - 9Gameblog (French) - 9Wccftech - 9Twinfinite - 4/5The Guardian - 4/5Hardcore Gamer - 4/5DualShockers - 8.5Gamespot - 8Worth Playing - 8PCgamesN - 8USgamer - 3.5/5We Got This Covered - 3.5/5PC Gamer - 78/100COGconnected - 76/100Stevivor - 7.5Press Start - 7EGM Now - 7Attack of the Fanboy - 3/5Digitally Downloaded - 3/5Push Square - 6