A külföldi értékelések alapján nagyon jól sikerült a The Surge

Habár a kis fejlesztőcsapat miatt sokan nem hittek a sikerében - márpedig a Lords of the Fallen jó ajánlólevél volt -, de a Deck13 munkatársai bebizonyították, hogy nemcsak egyetlen alkotásra szólt a tehetségük.

Az elmúlt néhány órában ugyanis befutottak a The Surge első külföldi értékelései, aminek köszönhetően megtudtuk, hogy az alkotás meglepően jól sikerült, hiszen bár akadt pár jelentéktelenebb magazin, akik nem értették rejtett szépségeit, ellenben The Surge érkezésére világszerte a mai napon számíthatnak a rajongók PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is. Gaming Trend - 90/100Polygon - 80/100Xbox Achievements - 80/100Gamezone - 8.5/10TechRaptor - 8.5/10GameGrin - 8.5/10PCGamesN - 8/10CG Magazine - 7/10GameWatcher - 6.5/10Push Square - 5/10Trusted Reviews - 4/5Slant Magazine - 3.5/5US Gamer - 3.5/5