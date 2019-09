A külföldi Code Vein kritikák is berobogtak

Miután ma jelent meg a Code Vein , a külföldi tesztek is szépen berobogtak, így ha a mi írásunkon kívül is meglesnéd, hogy milyen értékeléseket kap a Bandai Namco újdonsága, akkor máris mondjuk.

Többségben jó pontokat kapott az alkotás, több ízben is dicsérik a Code Vein Souls-like elemeit, azonban néhány tesztben kiemelik, hogy van benne azért összességében némi kiaknázatlan potenciál, ami miatt nem lesz teljes az élmény. Ettől függetlenül azonban mindenhol több a pozitívum, mint negatív, ergoVG247: 3/5CGMagazine: 8.5The Games Machine: 8.4Hobby Consolas: 80/100Shacknews: 8EGM: 8Everyeye.it: 8Wccftech: 7.5Twinfinite: 4.5/5Game Revolution: 4.5/5Spaziogames: 7.2Attack of the Fanboy: 4/5Saudi Gamer: 4/5TheSixthAxis: 7Push Square: 7Press Start: 7DualShockers: 7PCGamesN: 7GameSpot: 6Hardcore Gamer: 3.5GamesRadar: 3/5RPG Site: 5