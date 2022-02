A küldetések újrajátszhatóságáról szól a Company of Heroes 3 legújabb videója

A tavalyi év egyik legnagyobb bejelentése volt stratégia-körökben, hogy érkezik a Company of Heroes 3 , mely a második világháborús RTS-ek rajongóinak támaszaként és bástyájaként várhatóan semmilyen tekintetben sem okoz majd csalódást.

Olyannyira nem, hogy a Relic Entertainment munkatársai még hatalmas újrajátszhatóságról is gondoskodnak, amit a dinamikus kampánytérkép segítségével szeretnének elérni, hiszen ezzel egyfajta sandbox stílusú játékmenet vár a játékosokra, akik valóban teljes egészében elmerülhetnek egy-egy bevetés lehetőségeiben.Többek között David Milne küldetésdizájner is beszél erről az alábbi videón, amiben elmondja, hogy miként alkották meg az egyes bevetéseket, hogy azok kalandozást,úgy, hogy közben a küldetések gyakorlatilag bármilyen módon befejezhetők lehetnek. Company of Heroes 3 valamikor idén érkezik majd PC-re, ha pedig odáig vagyunk a második világháborús stratégia műfajáért, akkor az alábbi videót egyszerűen kötelező lesz megnézni.

