A kriptobányászoknak akar kedvezni a Maingear is

A Maingear által készített termékeket eddig úgy ismertük, mint a gamerek egyik legkedveltebb és leginkább megbízhatóbb gyártóját, akik többnyire noteszgépeket és asztali számítógépeket kínáltak a videojátékok kedvelőinek.

Most azonban ők is bővítik portfóliójukat, méghozzá az egyre nagyobb őrületnek tekinthető kriptobányászat irányába, ezáltal bemutattak két komplett bányászgépet, melyek, ezeket a gépeket így csak haza kell majd vinnünk, feltenni rájuk a megfelelő szoftvert, és indulhat is a bányászat.Sajnos a Maingear egyelőre sem konkrét specifikációkat, sem árakat nem közölt a két masináról, de annyit már tudni, hogy mindkettőbe hat-hat VGA illeszthető bele, azonban a professzionális gépezet további házzal bővíthető az extra kártyák érdekében.