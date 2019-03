A közönség nincs túlzottan elragadtatva a legújabb The Outer Worlds gameplay videótól

Már most elmondhatja az Obsidian, hogy a The Outer Worlds érdekes utat járt be, hiszen az Obsidian alkotását kitörő ováció fogadta bejelentéskor, azonban amióta köztudott, hogy a cím ideiglenes Epic Store-exkluzív lesz , a közönség már kevésbé lelkes.





Jól mutatja ezt a legújabb, a PAX East keretein belül bemutatott gameplay videó YouTube-os feltöltése, amelynek értékelését elnézve a játékostábor minden, csak éppen nem boldog -, noha nem feltétlenül az exkluzivitás miatt, sokan a szoftver minőségét is kérdőre vonják.Ettől függetlenül viszont, ha te az exkluzivitás ellenére is szeretnéd nyúzni majd a Fallout: New Vegas alkotóinak újdonságát, akkor mindenképp csekkold le az alábbiakat, hiszen azért mégiscsak egy vaskos 20 perces gameplay anyagról van szó.

Nézd nagyban ezt a videót!