A következő négy napban ingyenes lesz a Call of Duty: Vanguard

A Sledgehammer Games a Call of Duty: Vanguard többjátékos változatának szokatlanul korai ingyenes kipróbálását kínálja a következő négy napban, ami egybeesik a klasszikus térkép, a Shipment megjelenésével.

A holnaptól letölthető,, amely minden módot, pályát és fegyvert tartalmaz. Ez magában foglalja a fent említett Shipmentet is, amely egy ingyenes tartalomfrissítéssel minden játékos számára elérhetővé vált.A korábbi Call of Duty-címek többjátékos módjának ingyenes kipróbálása nagyon gyakori volt az elmúlt években, de ilyen korán még sosem érkezett. A jelentések szerint a gyenge eladások, legalábbis az Egyesült Királyságban, szerepet játszhatnak abban, hogy több ember próbálhatja ki a játékot ingyen.Sőt mi több, a Call of Duty: Vanguard a jelek szerint az elmúlt 14 év legrosszabb brit megjelenését produkálta a sorozat eladásai tekintetében.