A következő generációs Xbox konzolról beszélt Phil Spencer

Mióta a Microsoft az E3-on megszellőztette, hogy már javában dolgoznak az Xbox One utódján, a rajongók tűkön ülve várják a hozzá kapcsolódó részleteket, így nagy öröm volt, amikor Phil Spencer a Weekly Famitsu munkatársainak néhány izgalmas mondattal szolgált a jövőről.

Az Xbox-divízió vezére ugyanis kiemelte, hogy céljuk nem más, minthogy csodálatos játékélményt nyújtsanak a konzolos játékosoknak a legerősebb és a legjobb hardver segítségével, amit szerinte az Xbox One X-szel egyszer sikeresen abszolváltak, de az újgenerációs eszközzel még magasabb szintre tudnának lépni.Spencer az interjúban kiemelte, hogy a múltban a Microsoft több hardvergyártót is megkeresett már annak érdekében, hogy közösen beszéljenek arról, milyen érdekes innovációk várhatók a jövőben a hardveres architektúrák világában. Hozzátette, hogy a frame rate és a felbontás nagyon fontos, ezt ők is tudják, és ennek menténPhil megjegyezte, hogy szerinte a mesterséges intelligencia is nagyon fontos szerepet kaphat majd az újgenerációban, hiszen az egyes játékok és a karakterek sokkal életszerűbbé válhatnak tőle, de például a hibakeresésben is a segítségükre lehet.Mivel a Famitsu magazinnak nyilatkozott, szóba hozta ismét a japán játékokat, és mint elmondta, az elmúlt években sokat utazott Japánba, hogy kiadókkal és fejlesztőkkel egyeztessen annak érdekében, hogy az Xbox platformon ismét megjelenhessenek az Ázsiából érkező videojátékok.