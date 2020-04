A koronavírus-járványban elhunyt Rick May, a Team Fortress 2 és a Star Fox 64 legendás hangja

Nagy veszteség érte most a játékvilágot a koronavírus-járvány miatt, lévén bizonyítottan a vírus szövődményeibe halt bele 79 éves korában Rick May, aki több nagy kedvencünkben is szinkronszínész volt.

A legemlékezetesebb alkotásai azonban minden kétséget kizáróan a Star Fox 64 és a Team Fortress 2 voltak, hiszen míg előbbi esetén, de olyan alkotások is őrzik a hangját, mint a Sly 3: Honor Among Thieves (Dr. M) vagy az Age of Empires II, ahol Dzsingisz Kán szinkronját adta.Rick még februárban kapott stroke-ot, aminek következtében otthoni ápolásra szorult, majd miután néhány nappal ezelőtt elkapta a koronavírust, a Seattle-ben megtalálható Swedish Hospital ápoltjává vált egészen haláláig. Nyugodjon békében!