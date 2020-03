A koronavírus-járvány miatt tovább csúszik az Uncharted mozifilm megjelenése

Bár sokak szerint csak arról van szó, hogy most végre van mire fogni a csúszást, de a Sony Pictures legfrissebb intézkedéseinek értelmében a koronavírus-járvány miatt még tovább tolták a játékosok által régóta várt Uncharted mozifilm megjelenését.

Nem egy ismeretlen időpontról van szó, éppen ellenkezőleg, kaptunk pontos premierdátumot is, így megtudtuk, hogyVagyis hiába kellett már csak kevesebb mint egy évet várnunk a filmre, most újra több mint egy évről beszélhetünk, de mielőtt teljesen falnak mennénk, azért érdemes kiemelni, hogy az Uncharted mozifilm mellett a Sony Pictures rengeteg produkcióját érintette a csúszás, köztük a Morbius, a Venom 2 és a Ghostbusters: Afterlife is jégre került.