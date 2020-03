A koronavírus miatt olyan lett New York, mintha a The Division csataterein járnánk

The Division című videojáték kapcsán már annak idején rácsodálkozhattak a rajongók, hogy az egyes pályák mennyire hasonlítanak New York valóban létező helyszíneihez, noha a nagy tömeg miatt sokak számára elvesztek a valóban döbbenetes részletek.





Csakhogy a koronavírus-járvány miatt néhány napja leállt az egész világ, így New Yorkban is megállt az élet, az ismert helyszínek pedig kiürültek, ennek megfelelően pedig, habár egyelőre még romok és szeméthegyek nélkül.Hogy mégis mekkora a hasonlóság? Természetesen nemcsak mondjuk, hanem mutatjuk is nektek rögtön, így az alábbi fényképes összeállítás alapján a saját szemeddel győződhetsz meg arról, hogy milyen New York városa járvány idején. Ugye, hogy nem sokat tévedett a The Division