A koronavírus miatt Kínában csak később jelenhet meg a Sonic mozifilm

Bár óriási rekordokat döntött, az ázsiai régióban, így sem Kínában, sem a karakter őshazájának számító Japánban nem jelent még meg a Sonic mozifilm, és a hírek szerint a kínaiaknak egy ideig még biztosan türelmesnek kell maradniuk vele.

A Paramount Pictures ugyanis a Hollywood Reporter munkatársainak megerősítette, hogy, hiszen amennyiben most megjelentetnék, gyakorlatilag alig lenne nézettsége az országban, mert több régióban is elővigyázatosságból zárva tartják a mozikat.A Paramount szerint a későbbiekben majd új premierdátumot jelentenek be a Sonic mozifilm kínai premierjéhez, mely alaposan megdobhatja az eddigi számokat, noha a film már a nyugati régiókban is képes volt több mint 200 millió dolláros bevételt produkálni.