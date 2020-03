A koronavírus miatt csúszik a Horizon: Zero Dawn társasjáték megjelenése

Az élet minden területét felborítja a koronavírus, és kedvelt iparágunkban még csak most következnek majd a nagyobb tologatások, hiszen lassacskán Amerikát és az Egyesült Királyságot is letarolja a kórokozó, ami például már a Steamforged Games csapatát egyaránt elérte.

A quick update on what's happening at SFG regarding Covid-19. https://t.co/Mdpxzez9Nr — Steamforged Games (@SteamforgedLtd) March 26, 2020

Be is jelentették gyorsan a Twitteren, hogy dacára az ígéreteknek és a terveknek, sajnos nem sikerül időben kiadniuk a Horizon Zero Dawn: The Board Game névre keresztelt társasjátékot, lévén a koronavírus miatt gyakorlatilag teljesen leálltak a mindennapok, ez pedig a munkálatokra, a gyártási folyamatra szintén negatív hatást gyakorolt.A csapat természetesen nem szűnik meg, a fejlesztések is folynak tovább, de a Steamforged Games átállt otthoni munkavégzésre, ami rengeteg akadályt gördített eléjük, mely hosszabb távon minden egyes projektjükre negatív hatást gyakorol, noha egyelőre még csak csúszásokról szólt a fáma.