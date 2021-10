A koronavírus miatt csak digitálisan lehet majd nézni az év egyik legnagyobb esport eseményét

A világ egyik legnagyobb esport rendezvénye, a The International, melynek keretein belül a Dota 2 játékban ütköznek meg a legerősebb csapatok, idén egy kicsit más formát fog ölteni a koronavírus miatt.

Azt tartják továbbra is, hogy most október 7-én lesz a The International Romániában, Bukarestben, viszont elnézve az országban növekvő COVID-19 esetek számát, inkább úgy döntött a Valve, hogyEgyedül a staffosok, a játékosok és az egyéb stábtagok lehetnek kint a helyszínen, és aki már jegyet vásárolt a nézősorokba, azoknak egy nappal az event kezdete előtt fogják visszautalni a pénzét, ha minden a tervek szerint alakul. Ezt nem kell külön igényelni, mindenki automatikusan megkapja a pénzét.