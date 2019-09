Sokaknál kiverte a biztosítékot, amikor kiderült, hogy a Yakuza 7 szakít az eddigi hagyományokkal, és a valós idejű, akciódús harcrendszert lecserélik a jóval taktikusabb körökre osztott megoldásra.

Talán most ezekre a hangokra is hatással lehet az alábbi gameplay videó, ami bővebben is prezentálja számunkra ennek a sajátosságnak a mibenlétét, így a harcrendszerről kapunk egy bővebb bemutatót is, néhány apróbb részletre kitérve.Persze a harckimenetel csak egy a sok közül,, mint a karakterünk öltöztetési lehetőségeit, a városban járkálást és sok mást is, így mindenképp érdemes lecsekkolni az alábbi videót:

Nézd nagyban ezt a videót!