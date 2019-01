A korábbi Metro-játékokon töltik ki a játékosok a dühüket a Metro Exodus miatt

Az elmúlt napok legnagyobb felháborodását egyértelműen a Metro Exodus okozta, miután bejelentették, hogy nem jön Steamre a várva várt játék, helyette inkább Epic Games Store-ra kerül fel.

Ahogyan már korábban is említettük, maga a Valve is unfair döntésnek tartja ezt a lépést, viszont a játékosok mégis úgy döntöttek, hogy az ő platformjukon fogják levezetni a feszültséget,Ebből kifolyólag a Metro 2033 Redux és a Metro: Last Light Redux Steamen a legutóbbi minősítéseknél a "vegyes" és a "többnyire negatív" tartományba került, ezzel is hadat üzenve az Epic Games Store-nak. Persze sokszor láttunk már hasonló kardoskodást egyes dolgok ellen a játékiparban, viszont eddig az Epic Games digitális disztribúciója szinte csak és kizárólag támadásokat kap a közösség részéről.