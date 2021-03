A korábbi kiadó a The Sinking City feltört kalózváltozatát kezdte árulni a Steamen

Biztosan nem zárják majd a szívükbe a rajongók a Nacon nevét, a kiadó ugyanis a folyamatos csatározás után elképesztő tettet hajtott végre a Frogwares ellen: feltöltötték a The Sinking City feltört kalózváltozatát a Steamre.

A két csapat közti ellentét már nem tekinthető újdonságnak, azonban a Nacon jelenlegi húzása komoly jogi lépéseket vonhat maga után, amiért a bűnösök 7 év letöltendő börtönt és, hiszen régi kiadóként nem volt joguk ehhez.Különösen ebben a formában nem, hiszen nem elég, hogy a Nacon kalózverziót töltött fel a The Sinking City -ből a Steamre, mindemellett még bele is nyúltak több helyen a kódba, kivették például a Gamesplanet logóját és a sajátjukat tették a helyére, de az internetes kapcsolatot igénylő kódokat is törölték, miközben egy percig sem törődtek azzal, hogy eltüntessék maguk után a nyomokat.Ha kíváncsiak vagytok a teljes történetre, a Frogwares az alábbi videón a saját álláspontjából mindent elmond a Nacon tettéről:

Nézd nagyban ezt a videót!

Amint jön a Nacontól is bármilyen magyarázat, vagy álláspont, természetesen azt is közöljük.