A kooperatív módról szól az új Streets of Rage 4 trailer

Nagy ritkán hallunk csak a Streets of Rage 4 felől, de amikor kapunk valamiféle infómorzsát vagy látnivalót, akkor mindig elvarázsolva érezhetjük magunkat, köszönhetően szörnyen bájos mivoltának.

Most jött egy új előzetes, ami megint csak megkapóra sikeredett, hiszen egyrészt bemutatkozik a Streets of Rage 4 utolsó játszható karaktere, Floyd Iraia, aki robotkarokkal vág neki a nagy verekedéseknek, ígyEzenfelül rivaldafénybe kerül a kétfős kooperatív mód, amit nyúzhatunk online és egy gépről is, no meg persze bármikor összeülhetünk négyen, hogy lokálisan szembeszálljunk egymással a Versus mód keretein belül. A megjelenés most tavasszal várható, úgyhogy remélhetőleg már nem kell sokat aludnunk a premierig!

Nézd nagyban ezt a videót!