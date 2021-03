A kooperatív élményről szól a The Ascent legújabb kedvcsinálója

Újabb mozgóképet mutatott be a Curve Digital csapata a The Ascent címre keresztelt projektről, mely egy akciókkal gazdagon megpakolt szerepjátékként ezúttal a kooperatív módra fókuszál, ami az egyik legfontosabb opció lesz az alkotásban.

Mindez annak ellenére is igaz, hogy a The Ascent nemcsak kooperatív módban, hanem szólóban egyaránt élvezhető lesz, de azért három barátunkkal közösen tudjuk kicsikarni belőle a legjobb élményeket, ahol már semmi sem ugyanaz, mint amit jelenleg ismerünk. The Ascent mögött egyébiránt a Neon Giant indie csapata áll fejlesztőként, és bár megjelenési dátumot még nem tudunk hozzá, ellenben az biztos, hogy valamikor idén érkezik PC-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re is.

