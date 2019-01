A könnyünk is kicsordult, olyan nosztalgikus trailert kapott az SNK 40th Anniversary Collection

Klasszikus málnaszörp és sós pufi fantomíze jelent meg a szánkban, olyan nosztalgikus hangulatba kerültünk a hamarosan PS4-re is megjelenő SNK 40th Anniversary Collection legújabb kedvcsinálójától, melyet kifejezetten egy játéknak szentelt a NIS America.

Az alábbi felvételen ugyanis a Crystalis nevű klasszikus került a középpontba, mely egy 1990-ben megjelent akció-RPG volt, az SNK első komolyabb próbálkozása arra, hogy méltó ellenfelet állítson a Nintendo-féle The Legend of Zeldának, vagy a Sega által jegyzett Beyond Oasis-nak.Bár a Crystalis soha nem ért el akkora sikert, mint az említett két mű, azonban hamarosan újabb esélyt kap a bizonyításra, az SNK 40th Anniversary Collection ugyanis március 22-én robog majd be PS4-re, a középpontban egy halom klasszikus SNK-játékkal.

