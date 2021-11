A komplett Call of Duty franchise-ból kitilthat az Activision új anti-cheat rendszere

Az Activision frissítette a biztonsági előírások betartatására vonatkozó szabályzatát, amely szerint a szélsőséges vagy ismételt jogsértések az összes fiókod végleges felfüggesztését eredményezhetik minden Call of Duty-játékban - beleértve azokat is, amelyek még meg sem jelentek.

A szigorúbb lehetséges büntetésekről az Activision októberben bemutatott új kernel alapú csalás elleni rendszerének, a Ricochetnek az állapotfrissítésén keresztül érkezett hír. A kernel-szintű vezérlő csak a Call of Duty: Warzone új csendes-óceáni térképének decemberi bevezetésével érkezik meg, de a szerveroldali frissítések november 5-én, a Call of Duty: Vanguard megjelenésével együtt élesedtek.A poszt szerint minden csalás elleni erőfeszítésük a tisztességtelen játék elleni küzdelemre és a játékosok élményének védelmére összpontosít. A szerverfrissítések elindítása a Ricochet Anti-Cheat rendszer részeként az első lépés az új, csalás elleni biztonsági kezdeményezésükben, és keményen dolgoznak azon, hogy a csalók számára a lehető legfrusztrálóbbá tegyük a dolgokat.Továbbá, a játékosok személyazonosságának vagy hardvereszközeinek elrejtésére, álcázására vagy elkendőzésére tett bármilyen kísérlet szintén végleges felfüggesztést eredményezhet. A biztonsági szabálysértések miatti végleges felfüggesztés mostantól az egész franchise-ra vonatkozhat, beleértve a Call of Duty: Vanguard ot,