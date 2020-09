A kőkemény harcosokról szól a legújabb Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning trailer

Napokon belül megjelenhet a boltok polcain a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning , mely a bizonyos körökben legendásnak számító szerepjáték alaposan felújított és kibővített változataként újabb esélyt ad az alkotásnak.

Merthogy R.A. Salvatore és Todd McFarlane közös projektje valamiért nem kapott akkora figyelmet annak idején, mint amekkorát megérdemelt volna, a THQ Nordic azonban most igazságot szolgáltat úgy, hogy az eredeti tartalom nem csorbul, így a Might karakter, az igaz kőkemény harcos is ott lesz majd a színen, hogy irányításával egyetlen ellenfelünk se ússza meg élve a találkozást. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning várhatóan szeptember 8-án, azaz jövő héten jelenhet majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, méghozzá az alábbi kedvcsinálón látható sajátosságok társaságában.

Nézd nagyban ezt a videót!