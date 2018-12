A Koei Tecmo alig várja, hogy több részletet is közöljön a rajongókkal a Nioh 2-ről

Bár az idei E3 expón a Koei Tecmo nagy csinnadrattával jelentette be a Nioh folytatását, azonban a játékról gyakorlatilag azóta sem hallottunk semmit, de a fejlesztők nehezen tartják a szájukat.

Erről panaszkodott nemrégiben Fumihiko Yasuda, a Nioh 2 rendezője a japán New Year's Wish videojátékos eseményen, ahol a Famitsu magazin összefoglalója szerint emberünk azt nyilatkozta, hogya játék kapcsán, sőt mi több, a Koei Tecmo jövőben érkező újabb projektjeiről szintén igyekeznek lerántani a leplet.Hisashi Koinuma és Hideaki Suzuki, a csapat két nagyágyúja ugyanis több új játék érkezéséről beszélt az eseményen, melyek között sokak szerint biztosan lesz egy újabb Attack on Titan feldolgozás is, azonban találgatások helyett inkább várjuk ki türelmesen azt a pár hetet.