Az óriási sikernek köszönhetően az Iron Gate AB fejlesztői folyamatosan dolgoznak a háttérben a Valheim megjelenésén, aminek jóvoltából egy új fejlesztői naplót tettek közzé a Steamen keresztül.

Ebben hozták nyilvánosságra, hogy, így példának okáért ősi kőromok, mocsarak és egyéb különlegességek is megvalósításra kerülnek majd az alkotás keretein belül, de hogy konkrétan mikor, azt egyelőre még ne is kérdezzétek.Sőt mi több, talán a nem is olyan régen lezajlott húsvéti ünnepek miatt, de a készítők elérhetővé tettek egy felgyorsított videót arról, hogy milyen alapossággal tudnak lemodellezni egy nyulat.

Nézd nagyban ezt a videót!