A kínai újévet ünnepelhetjük a Heroes of the Storm-ban is

Igencsak rákattant a Blizzard a kínai újévre, aminek alkalmából az Overwatch után most a Heroes of the Storm -hoz is bejelentették a Lunar Festival névre keresztelt eseményt, amely ráadásul már el is indult, sőt február 14-ig várja a játékosokat.

Az event a Kakas Évének ünneplésére koncentrálva egy halom újdonsággal gazdagítja a Heroes of the Storm -ot, így új mountok, skinek, bundle csomagok és egyebek várják a játékosokat, akik, amelynek teljesítésével 200 arany lesz a jutalmuk.Sőt mi több, amennyiben valaki az esemény ideje alatt teljesíti mind a 25 Rooster Race-t, egy csodálatos Lunar Rooster portréval és egy exkluzív mounttal gazdagodhat majd. Mindeközben a fesztivál idejére a játék boltjában egy halom új tárgyat is fel lehet fedezni, de felcsíphetjük ais, amelyben a Monkey King Samuro, a Lunar Li-Ming és az új Nimbus Cloud Mount található.A Lunar Festival során az egyik legnagyobb újdonság azonban talán az új hős, a korábban beharangozottlesz, aki szintén az eseményen debütál majd, de a tematikus extrákkal ellentétben ő később is elérhető marad.

